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أشخاص أحياء.. فيديو جديد من مكان مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:01 م
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مقتل أبو بكر البغدادي
مقتل أبو بكر البغدادي
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ذكرت قناة العربية، أن التلفزيون الرسمي العراقي، بث لقطات مصورة قال إنها للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا وقتلت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

 

وبحسب قناة العربية، اليوم الأحد أظهرت لقطات مصورة نهارا نقلها تلفزيون العراق، حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وأيضا ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

 

شخص على قيد الحياة

في السياق ذاته، أفاد ناشط من إدلب، بأن مروحيات سحبت جثثا من موقع العملية واقتادت شخصين على قيد الحياة.

 

دور المخابرات العراقية

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

 

فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن مصدرا استخباراتيا أكد مقتل زعيم التنظيم.

 

وأكدت الوكالة أن مصدرا أمنيا أعلن مقتل غزوان الراوي، وهو المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش في العملية ذاتها.

 

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

 

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

 

ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.

 

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

 

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

 

تركيا تنسق مع واشنطن

أعلنت تركيا أنها نسّقت مع واشنطن بشأن العملية نفسها، إلا أن صحيفة نيوزويك قالت إن أميركا لم تبلغ تركيا بعملية استهداف البغدادي.

 

إلى ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة قولها، إن معلومات استخباراتية كانت لدى وكالة الاستخبارات الأميركية واستخبارات "الإدارة الذاتية" لشمال وشمال شرقي سوريا حول وجود قيادات من الصف الأول لداعش في منطقة باريشا، إلا أن العملية تأخرت على الرغم من وجود معلومات استخباراتية بسبب انطلاق العملية العسكرية التركية شرق الفرات.

 

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرات الأميركية قدمت من داخل الأراضي التركية، وقد شاركت استخبارات عربية في العملية.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

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