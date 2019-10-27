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رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:50 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية، معهد بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي، اليوم الأحد؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظامها بعد اعتدال الجو.

وشدد "الصاوي"، على التزام العاملين بالمعهد بمواعيد الحضور من بداية اليوم الدراسي، وحتى نهايته، والاهتمام بالأسطح والأفنية، والتأكد من خلوها من أي تجمعات لمياه الأمطار، والتأكد من سلامة وتأمين وصلات الكهرباء، حفاظًا على سلامة الطلاب، كما أكد على تسجيل غياب الطلاب أولًا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتخلفين عن الحضور وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية، وفقًا للتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي ذات السياق تابع إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي لمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، سير العملية التعليمية بمعهد الإمام الشافعي الابتدائي، حيث حضر طابور الصباح، وتفقد الفصول الدراسية لرياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، واطمأن إلى تأمين وصلات الكهرباء بالمعهد، وخلو سطح وفناء المعهد من أي تجمعات لمياه الأمطار؛ وذلك حفاظًا على سلامة التلاميذ، كما تابع نظافة المعهد ودورات المياه، وكل ما يخص العملية التعليمية بالمعهد، مشددًا على تفعيل حصة المكتبات، والأنشطة المختلفة، وتحفيز وتشجيع التلاميذ على ممارستها، وخاصة أنشطة القراءة.
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعد اعتدال الأحوال الجوية
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