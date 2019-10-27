"رويترز": العثور على جثث 3 رجال و 3 نساء بالإضافة لجثة البغدادي
أفادت وكالة رويترز نقلا عن قيادي في فصيل مسلح في إدلب، بأنه تم العثور على جثث 3 رجال و 3 نساء بالإضافة لجثة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وقد اعلنت المخابرات العراقية، أن اعترافات
قادت لموقع في الصحراء ضم وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته. وزودت المخابرات العراقية، التحالف الدولي
بالإحداثيات الدقيقة لموقع البغدادي. من هو البغدادي اسمه الحقيقي، إبراهيم عواد محمد إبراهيم
علي محمد البدري، المولود في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971 لأسرة متوسطة، من أكثر
المطلوبين في العالم، ورصدت الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار أميركي مقابل رأسه.
وقد اعلنت المخابرات العراقية، أن اعترافات
قادت لموقع في الصحراء ضم وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.
وزودت المخابرات العراقية، التحالف الدولي
بالإحداثيات الدقيقة لموقع البغدادي.
من هو البغدادي
اسمه الحقيقي، إبراهيم عواد محمد إبراهيم
علي محمد البدري، المولود في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971 لأسرة متوسطة، من أكثر
المطلوبين في العالم، ورصدت الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار أميركي مقابل رأسه.
وفي ربيع عام 2013، أعلن البغدادي أن
"جبهة النصرة" التي كان يتزعمها هي جزء من تنظيم داعش في العراق، وأطلق عليه
اسم "تنظيم داعش في العراق والشام".
وحينما طلب زعيم تنظيم القاعدة الأم، أيمن
الظواهري، من البغدادي منح "النصرة" استقلالها، رفض الأخير، وفي فبراير عام
2014، أعلن الظواهري قطع كل علاقات القاعدة بتنظيم داعش.
حصل البغدادي على شهادة البكالوريوس في
الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد عام 1996، ثم شهادتي الماجستير والدكتوراة في الدراسات
القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 على التوالي. وفي أعقاب الغزو الأميركي عام 2003، الذي
أطاح الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، نشط البغدادي في العراق، كما احتجزته القوات
الأميركية لاحقا في معتقلي أبو غريب ومعسكر بوكا، حيث قام بنشر الأفكار الإرهابية وتجنيد
أتباعه خلال هذه الفترة.
حصل البغدادي على شهادة البكالوريوس في
الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد عام 1996، ثم شهادتي الماجستير والدكتوراة في الدراسات
القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 على التوالي.
وفي أعقاب الغزو الأميركي عام 2003، الذي
أطاح الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، نشط البغدادي في العراق، كما احتجزته القوات
الأميركية لاحقا في معتقلي أبو غريب ومعسكر بوكا، حيث قام بنشر الأفكار الإرهابية وتجنيد
أتباعه خلال هذه الفترة.