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صناعة الوفد تطالب المحليات بتسليم الأراضي لهيئة التنمية الصناعية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:42 م
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المهندس حمدي قوطه
المهندس حمدي قوطه
إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة
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قال المهندس حمدي قوطه، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، إن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على القطع المطروحة على خريطة الأراضى الصناعية الإلكترونية حتى 4 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجارى، من شأنه التيسير على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة فى مصر.

وطالب قوطه، الحكومة بتفعيل القانون رقم 83 لسنه 2016 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16نوفمبر 2016، بما يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتولي إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص للتنمية الصناعية، وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، أنه رغم صور القانون الا أنه ما زال غير مفعلا حتي الآن، لافتا إلى وجود مخالفات للقانون تتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف في الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.

وتابع: "هناك معوقات مازالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضي بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات"، وأضاف: "أنه حتى الآن لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين خلال عام 2018 كما كان مخططًا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية بحلول عام 2020.
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الكلمات المفتاحية

هيئة تنمية الصناعية حزب الوفد المهندس حمدي قوطه

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