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النصر يجهز مفاجأة للهلال في ديربي الرياض

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:32 م
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حمد الله
حمد الله
محمد الصو
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أشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، إلى نية البرتغالي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصري السعودي، لتحضير مفأجاة للهلال السعودي، في المباراة التي ستجمع الفريقين بدوري المحترفين.


وأوضحت التقارير، إلى أن فيتوريا ينوي إبقاء المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاحم الفريق، على مقاعد البدلاء والاستعانة به حسب مجريات المباراة.


ويأتي نية فيتوريا في بقاء لاعبه، خوفا من تفاقم إصابته خاصة بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال تدريبات الفريق الأربعاء الماضي.


حمدالله الورقة الرابحة للنصر أمام الهلال


ويعد حمدالله واحدا من الأسماء اللامعة داخل دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى مساهمته مع فريقه للتتويج بلقب الموسم الماضي، بعدما أحرز 34 هدفا.


ووضع حمد الله، اسمه محفورا في قلوب عشاق الأصفر النصراوي الموسم الماضي، حيث شارك في 26 مباراة مع الفريق، بمجموع دقائق وصل إلى 2197 دقيقة، تمكن حمد الله من تسجيل 34 هدف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


يخوض النصر مباراة من العيار الثقيل ضد غريمه الهلال السعودي، بديربي المملكة، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب الهلال والنصر في الدوري

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.
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