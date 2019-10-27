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أول صورة للرجل الذي دل على أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:26 م
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
وكالات
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أكدت مصادر لقناة العربية، اليوم الأحد، أن محمد علي ساجت المعتقل في العراق دل على موقع البغدادي في سوريا.


ووفقًا للعربية، قد ساجت كشف أثناء التحقيق معه من قبل المخابرات العراقية، عن عدد من المخابئ التي يتواجد فيها أبو بكر.

 

ساجت يزود المخابرات العراقية بالمعلومات الدقيقة

زود ساجت المخابرات العراقية الجانب الأميركي بالمعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع عديل البغدادي، كما كشف عن مكان التصوير الأخير، الذي ظهر فيه البغدادي في كلمة له. بعد ذلك.

 

مقتل البغدادي

وكانت عدة مصادر أميركية، أكدت في وقت سابق الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش، كما بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.


فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شما غربي سوريا.


 القوة الأميركية الخاصة "دلتا فورس"

تعد القوة الأميركية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأميركي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب.

 

وكان لهذه القوة دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأميركي، من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرا استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

 


أول صورة للرجل الذي دل على أبو بكر البغدادي
أول صورة للرجل الذي دل على أبو بكر البغدادي
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