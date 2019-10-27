جامعة القناة تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية

عقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمدراء الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك لبحث فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية.



وأكد خلاله بضرورة تجهيز غرفه عمليات بقاعه الاتحاد موازية مع غرفه العمليات الرئيسية تعتمد على السرية التامة مع الالتزام بقوانين الانتخابات، مؤكدا أنه غير مسموح بالتجاوزات فانتخابات جامعه قناة السويس تتميز بالشفافية والمصداقية.



وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على سرعه استيفاء نماذج الانتخابات ومراجعتها مراجعه دقيقه والتأكد من بيانات الطلاب أن تكون وافيه جميع الشروط ثم قام الدكتور محمد شقيدف بتوزيع الكليات على مديري إدارات رعاية الشباب مسئولى متابعه العملية الانتحابية بالكليات ومتابعه الصناديق والتأكد من توفير كافه الإمكانيات باللجان والالتزام بالجدول الزمني لفتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية والذى يبدأ يوم الأربعاء القادم.

