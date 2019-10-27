"من الحشيش لـ الهيروين".. سقوط 9 من تجار "الكيف" بالجيزة

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:



ضبط (ربة منزل، سن 33، سبق إتهامه فى قضية مخدرات) حال تواجدها بمسكنها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتها (عدد 63 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 1،365 كيلو جرام – ميزان حساس - هاتف محمول -مبلغ مالى) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للإتصال بعملائها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



ضبط (أحد الأشخاص، سن 33) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وبحوزته (عدد 4950 قرص مخدر - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.



ضبط (عنصر إجرامي، سن 30) حال تردده على بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول -مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



ضبط (عنصر إجرامي، سن 33) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أطفيح، وبحوزته (عدد 2 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - فرد محلي الصنع) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع.



ضبط (عنصر إجرامي، سن 29) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 7 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام - هاتف محمول -مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.



ضبط (عنصر إجرامي، سن 33) حال استقلاله مركبة توك توك بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 544 لفافة لمخدر الهيروين وقطعة كبيرة الحجم لذات المخدر وزنت 1 كيلو جرام - فرد محلي الصنع وطلقة من ذات العيار - هاتف محمول -مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع.



ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 510 جرام - فرد محلي الصنع و5 طلقات من ذات العيار – 3 هاتف محمول -مبلغ مالي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والهواتف للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع.



ضبط (عنصر إجرامي، سن 32) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزته (عدد 6 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام - هاتف محمول -مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

