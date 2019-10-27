Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعذر حضور المتهمين يؤجل سماع الشهود بـ"ولاية سيناء 4" لـ29 أكتوبر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:09 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
Advertisements
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لجلسة 29 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وإحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية سيناء 4

أخبار تهمك

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

منذ ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. لاسارتي يشترط ضم نجم الزمالك لتدريب اتحاد جدة

منذ 33 دقيقة

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. معلومات لم تنشر بشأن عدد القوات التي شاركت في تصفية البغدادي وعدد القتلى

منذ ساعة و نصف

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ يوم

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

التلفزيون العراقي ينشر الصور الأولى لمقتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

11:35 ص

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

11:18 ص

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status