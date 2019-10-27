محمد صلاح يسعى لقيادة ليفربول لتعزيز صدارة البريميرليج

يسعى اللاعب المصري محمد صلاح بقيادة فريقه ليفربول من أجل الفوز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي :-

وسيلتقي فريق ليفربول مع فريق توتنهام اليوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث نجح فريق مانشستر سيتي في تقليل الفارق مع الريدز بالأمس بعد الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الاتحاد.









ارقام صلاح هذا الموسم في البريميرليج :-

وغاب صلاح عن مباراة واحدة هذا الموسم مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولدترافورد وهي المباراة الوحيدة التي تعثر خلالها الريدز هذا الموسم حيث انتهت المواجهة بنتيجة التعادل 1-1، ونجح محمد صلاح في تسجيل أربعة أهداف هذا الموسم بالبريميرليج وصنع ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق.









ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي اصحاب المركزين الثالث والرابع.

وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير التعادل في المباراة الماضية بالدوري الانجليزي أمام فريق واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في لندن.



