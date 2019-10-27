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رئيس جهاز مدينة الشروق: توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة وشركة "فوري" لتحصيل فواتير المياه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية لتحصيل قيمة فواتير المياه بمدينة الشروق، وكذا تمكين العملاء من سداد فواتير إستهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الأجازات الرسمية.

وأضاف رئيس الجهاز:  يأتي ذلك في إطار سعى جهاز المدينة  لتطوير منظومة مياه الشرب والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخدمة من المقرر أن تتيح للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية " My Fawry" ، موضحا أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب بالمدينة.


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