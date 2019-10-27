أغرب 10 فتاوى لأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش



أبو بكر البغدادي أصدر عدد من الفتاوي الشاذة والغريبة تحريفًا وتأويلًا خاطئا من الكتاب والسنة خدمة لتنظميه الإرهابي، حيث كان يخصِّص أجزاءً كاملة للفتوى النسوية بمجلتي: "النبأ"، و"الأنفال" التابعة له.



في السطور القادمة نعرض أغرب فتاوي أبو بكر البغدادي.



فتاوى "اللباس الشرعي والزينة"

أصدر التنظيم الإرهابي عدة فتاوى كانت أشبه بالقوانين في مناطق نفوذه وسيطرته عليها، من بينها وجوب تغطية كل جزء في جسد المرأة، بداية بالوجه ثم باقي الجسد وحتى اليدين اللتين يجب تغطيتهما بقفازات، والقدمين اللتين يجب أيضًا تغطيتهما بجورب، حتى انتهى الأمر بإصدار فتاوى بوجوب ارتداء النساء غطاءً رقيقًا من القماش الأسود فوق أعينهن.



والفتوى تقول "الشارع أوجب على المرأة أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها، فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها، وإذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت".



فتاوى "جهاد المرأة"

أصدر "أبو بكر البغدادي"، زعيم التنظيم، فتوى تجيز تدريب النساء على القتال للمشاركة مع أزواجهن في المعارك حال نقص أعداد المقاتلين.



لا يلزم الزوجة إعطاء الجوال لزوجها

فتوى بمجلة "بيتك" جاء فيها: "لا يلزم الزوجة إعطاء الجوال أو جهاز الحاسوب أو غيرهما من المتعلقات الشخصية لزوجها ليفتش فيها، وكذلك جوال الأبناء".



فتوى الصيام

إذا خافت الحامل على الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر.



عدم جواز استعمال حبوب في رمضان لمنع الحيض

وافتى التنظيم الإرهابي بعدم جواز استعمال حبوب في رمضان لمنع الحيض لما لها من رد فعل ضار على جسم المرأة".



من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه

وفى فتوى أخرى حملت بعض العنصرية التى يبغضها الدين الإسلامى الحنيف السمح، أفتى بعض الدواعش بأن «من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه» بمعنى أننى أكره أفعال تنظيم داعش الإرهابى، فهذا يعنى أننى خارج عن الإسلام



فتاوى التبرع بالأموال

وأفتى التنظيم ب "وجوب تبرع المجاهدين بأموالهم لإنفاقها في سبيل الله نشرتها إحدى قنوات "داعش" عبر تليجرام عام 2017 ونادت بــ "وجوب الصبر على الابتلاءات والهزائم التي يتعرض لها أبناء الخلافة".



فتاوى "عدم الدفاع عن المُلاحَقِين من قِبل الأمن"

مثلت فتاوى "عدم الدفاع عن المُلاحَقِين من قِبل الأمن" (15%) من فتاوى داعش حيث قالت: "يجب الحفاظ على النفس وتسليم الأعضاء الذين تم اكتشافهم وعدم محاولة الدفاع عنهم عند محاصرة منازلهم" وجاءت فتاوى "الاستمرار في الجهاد" و"الحث على الانتشار عبر تويتر" بنسبة (5%) لكل منها من جملة فتاوى الهزيمة والانحسار.



ووردت فتوى بإحدى قنوات داعش على تليجرام عام 2017 وقالت إن "دفع الصائلين فريضة وقتالهم من أعظم القربات.



جاء أيضًا بإحدى قنوات داعش عبر تليجرام عام 2016 ونادت بـ "وجوب العودة والتفاعل عبر تويتر فهو بمثابة ميدان النزال مع الأعداء.. أحكموا الحسابات وأكثروا منها وانقلبوا على الكافرين".



طاعة القائد والخليفة

جاء فيها أن (محبة أهل الإيمان والعلم وعلى رأسهم الأمير القائد أبو بكر البغدادي من لوازم التوحيد، ويؤجَر المسلم عليه)، كما جاءت فتاوى مشاركة النساء والأطفال بنسبة (30%)، وفتوى صدرت في كتاب "تحفيز الأنام إلى كفالة الأيتام" الصادر عن مكتب البحوث والدراسات التابع للتنظيم الإرهابي، حيث تضمنت: "أُولَئِكَ الأَشْبَالُ الَّذينَ يَنْشئونَ فِي كَفَالَةِ آبَاءِ الشُّهداءِ أَوْ إِخوانِهِم أَوْ أَقَاربهم أَوْ رُفَقَائِهِمْ يجب تربيتهم عَلَى طَاعَة اللهِ المْعْبُود، وُيُجّهَّزُونَ لِفَتْحِ الأَمْصَارِ وَكَسْرِ الْحُدُودِ".



وجوب تقديم المصلحة العامة على مصلحة الأوطان

فتاوى تنظيم داعش الإرهابي تدعو أيضا لطمس الوطنية وتنسف فكرة الدول والحدود والأوطان، ومفهوم "الولاء والبراء" وهو سلاح مشوَّه يلصقون به الجهاد في حق أتباعهم ويدفعونه في حق مخالفيهم، كما أن الوطنية في مفهومهم ومعتقداتهم هي ولاء الأفراد والأتباع أيًّا كان موضعهم لدولة الخلافة المزعومة.



جواز سرقة أعضاء البشر وجواز بيع التماثيل

ـ"جواز سرقة أعضاء البشر وجواز بيع التماثيل والآثار ونهب أموال الدول التي استولى عليها التنظيم وإباحة تجارة المخدرات"، حيث أجاز فيها "أخذ أعضاء مَن أُسِرَ حيًّا لإنقاذ حياة مسلم مجاهد حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير، فحياة الكافر وأعضاؤه ليست محل احترام، ومن ثم يجوز سلبها منه". وفتوى وردت بإحدى قنوات داعش عبر موقع "تليجرام" عام 2017م حول حكم سرقة أموال أحد المنتمين للجيش اللبناني، وكانت الإجابة: "منْ أحلِّ الحلالِ ويجوز لك إنفاقه والانتفاع به".







قتل صباح اليوم الأحد، أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بعد غارة أمريكية استهدفته في قرب قرية "بريشا" فى إدلب.