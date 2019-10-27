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تقارير استخباراتية أمريكية تكشف مفاجأة بشأن البغدادي قبل مقتله

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
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البغدادي
البغدادي
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كشف الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، عن تقارير استخباراتية سابقة تشير إلى أن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي كان ينام متزنّرا بحزام ناسف.

وأوضح "لايتون" "هناك تقارير استخباراتية أكدت للعامة قبل سنوات أن البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا، وهذا ليس مفاجأة، ويبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

تصريحات الجنرال المتقاعد، جاءت بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، لــ"CNN" بأن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

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