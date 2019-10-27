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مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
وكالات
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كشف الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون، عن تقارير استخباراتية، أكدت للعامة قبل سنوات أن زعم تنيظم داعش أبو بكر البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا.. وهذا ليس مفاجأة".

 

وأضاف سيدريك لايتون: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

 

البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه

وصرح لايتون بهذا التصريح بعد ما أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN وأكد أن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

 

غارة أمريكية

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

 

وصرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

صورة ذات صلة

عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

 

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

 نتيجة بحث الصور عن مقتل أبو بكر البغدادي

نتائج العملية

ونقلت المجلة عن المسؤول الأميركي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأميركية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.

 

كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأميركية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

 

مقتل البغدادي

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

 

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

 نتيجة بحث الصور عن مقتل أبو بكر البغدادي

ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.


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