أسرار × حياة المشاهير.. تعرف على سبب كره أحمد رمزي لـ يوسف شاهين

اشتهر المخرج الراحل يوسف شاهين بلقب "العالمي"، وعرف بأعماله المثيرة للجدل دائمًا، وكون علاقات طيبة مع زملائه النجوم، ولكن ماسر كره الفنان الراحل أحمد رمزي له؟، هذا ماسنكشفه في السطور المقبلة.





نبذة تعريفية عن يوسف شاهين



هو "يوسف جبرائيل شاهين"، وهو مسيحي كاثوليكي، نشأ في أسرة من الطبقة المتوسطة، ولد في ال 25 من يناير 1926 في مدينة الإسكندرية.



هو ابن لأب لبناني كاثوليكي من شرق لبنان في مدينة زحلة ووالدته من أصول يونانية هاجرت أسرتها إلى مصر في القرن التاسع عشر.





وعلى الرغم من نشأته في أسرة من الطبقة المتوسطة، إلا أن عائلته كافحت لتعليمه، حسبما قالت الفنانة محسنة توفيق.



والتحق بمدارس خاصة منها كلية فيكتوريا، والتي حصل منها على الشهادة الثانوية. بعد اتمام دراسته في جامعة الإسكندرية.



وانتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وأمضى سنتين في معهد پاسادينا المسرحي (پاسادينا پلاي هاوس) لدراسة فنون المسرح.





علاقته بأحمد رمزي وسر كره الأخير له



كان أحمد رمزي ويوسف شاهين بينهما معرفة قديمة منذ أيام الدراسة، بعد أن تخرجا معًا من كلية فيكتوريا في الإسكندرية ومعهما عمر الشريف، ولكن لم تشفع هذه العلاقة في منع الخلافات التي حدثت بينهما والاختلاف في وجهات النظر.



وحدث بين أحمد رمزي ويوسف شاهين عدة مواقف جميعها أدت في النهاية إلى كره أحمد رمزي له، وسنعرض هذه المواقف لكم بالتفصيل.



1_ يوسف شاهين يفضل عمر الشريف على أحمد رمزي!



واعتاد أحمد رمزي وعمر الشريف أن يلتقيا في جروبي بوسط البلد وبرفقتهما صديق ثالث لهما يدعى نبيل.



وفي ذات مرة، التقى الثلاثي بالمخرج يوسف شاهين، وحينها ظل شاهين يطرح على رمزي وعمر أسئلة أدخلت الأمل في قلب رمزي بأن يسند له شاهين أحد الأدوار في فيلمه المقبل.



ولكن صدمه يوسف شاهين عندما اختار عمر الشريف ليكون بطل لفيلم صراع في الواد والذي تم إنتاجه عام 1954.



_أحمد رمزي يشعر بالصدمة.. ولكن!



وعندما كان يحكي رمزي هذه القصة في أحد لقاءاته، قال إنه شعر بصدمة شديدة بعدما اختار يوسف شاهين صديقه عمر ليكون البطل، ولكن هذه الصدمة تلاشت فرحًا لصديق عمره.



ويصف رمزي احساسه ويقول: حسست بفرحة عارمة أعقبتها مرارة شديدة لضياع الدور، لكن المرارة تلاشت سريعا بعد أن عرفت أن من أخذ الدور الذى كنت أحلم به هو صديقى عمر الشريف وهنأته وحبست دموعى، فكنت اعتبر نجاحه فوزاً لى.



ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي فضل فيها يوسف شاهين عمر الشريف على أحمد رمزي، ولكنها تكررت أكثر من مرة، عندما أسند البطولة الثانية في نفس العام لـ "الشريف" في فيلم شيطان الصحراء، ولكن هذه المرة قرر رمز الذهاب معهم وعمل كواحد من عمال التصوير حتى يكون قريبا من مجال السينما بسبب عشقه لها.



2_ يوسف شاهين تسبب في تخريب العلاقة بين رمزي وعمر



وجاء ذلك عندما أراد يوسف شاهين، أن يقدم للجمهور مشهد خناقة حقيقي بين أحمد رمزي، وصديقه عمر الشريف، في فيلم صراع في المينا، ولكن كان من المستحيل أن يتم ذلك إلا بخطة ماكرة من المخرج العالمي.



فماذا يفعل شاهين لكي يقوم عمر الشريف بضرب رمزي ضربًا مبرحًا وينجح الفيلم، قام بتسليط أحد مساعديه بالذهاب إلى عمر الشريف قبل التصوير بفترة قصيرة، وقال له أنه شاهد أحمد رمزي وهو يغازل الراحلة فاتن حمامه في الخفاء أكثر من مرة.



بالطبع، استشاط الشريف غضبًا من رمزي، وقرر أن ينتقم منه، وانهال عليه بالضرب المبرح في مشهد الخناقة، وظهر الضرب كأنه حقيقيًا مثلما أراد شاهين.



ولكن لم تمر آثار المشهد المؤلم مرور الكرام، بل تسببت في انقطاع الصداقة بين رمزي وعمر لعدة سنوات.