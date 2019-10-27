شاهد هبة مجدي بأحدث إطلالة ساحرة

ظهرت الفنانة الشابة هبة مجدي بأحدث إطلالة لها، حيث ظهرت خلال مقطع فيديو مرتدية فستانًا باللون البرتقالي، وبشعر قصير منسدل ومكياج ناعم أظهر جمال ملامحها.

شاركت الفنانة هبه مجدي في ندوة بعنوان "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي"، مساء أمس، ضمن فعاليات منتدي "مسك" للإعلام، والمنتدى من تنظيم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية، وأقيم بأحد الفنادق بالقاهرة.

في سياق آخر نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صور لها، بصحبة طاقم عمل مسرحية "الملك لير"، وذلك من خلال حسابها، عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

علقت هبة على الصور قائلة: "انتظرو عرض الملك لير في الرياض قريبًا، الملك لير موسم الرياض" .

تشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، مع عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان يحيى الفخراني، وريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقي، ونضال الشافعي.

عبرت هبة عن افتقادها الشديد للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي شاركته العمل في مسرحية "الملك لير"، وقالت خلال لقائها ببرنامج The Insider، والمذاع على تلفزيون دبي، أنه لم يمرض إلا قبل سفر الفريق لعرض العمل في السعودية بأيام قليلة.

وذكرت أن وفاة الفيشاوي تسبب في تغيير الأدوار حتى يستطيع الفريق السفر لتأدية العرض، مؤكدة أن الفريق كله لم يستوعب صدمة وفاته إلى الآن.

يذكر أن هبة مجدي درست في كلية الآداب، بجامعة عين شمس قسم النقد المسرحي، وتدرس حاليًا بمرحلة الدراسات العليا، بمعهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون.