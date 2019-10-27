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وكالة: مسؤولون إيرانيون يؤكدون مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أبلغت مصادر في سوريا إيران أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد قتل، كما صرح مسؤولان إيرانيان لوكالة "رويترز"، اليوم الاحد.

وقال المسؤولين: "أُبلغت إيران بوفاة البغدادي على أيدي مسؤولين سوريين حصلوا عليه من الميدان".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الجيش الأمريكي استهدف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة شمال غرب سوريا في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وقالت الشبكة، نقلًا عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن جهاز المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، ساعد في تحديد موقع أبو بكر البغدادي.

وأوضحت الشبكة، أن الرئيس دونالد ترامب، سيصدر، إعلانًا رئيسيًا يوم الأحد الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، حسبما أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي.

وبحسب الشبكة، فإن مسئول بالإدارة الأمريكية قال إن الإعلان يتعلق بالسياسة الخارجية.

ونوهت بأن "أبو بكر البغدادي" يختبئ منذ 5 سنوات، فيما نشر في أبريل الماضي مقطع فيديو، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها من يوليو 2014، عندما تحدث في الجامع الكبير في الموصل.

وبدورها كشفت، قناة فوكس نيوز، أن مصادر عسكرية قريبة من موقع عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، قالت إن عمليات التحقق من هوية الهدف المقتول جارية، بواسطة اختبارات الحمض النووي "DNA".

وأردفت في وقت سابق، أن مصدر عسكري مطلع، كشف عن أن هدفًا عال القيمة لتنظيم داعش الإرهابي، يعتقد أنه أبو بكر البغدادي، قد قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا، بالقرب من قرية بريشا في ريف إدلب في سوريا حيث يقع مقر عدد من التنظيمات ومنها حراس الدين، وأن الجيش الأمريكي لم يتمكن بعد من تأكيد هوية الهدف المقتول.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.

ومن ناحيته، قال البيت الأبيض، إنه سيتم الإعلان عن المعلومات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن، فيما سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد كتب على صفحته، على موقع التدوين القصير، "تويتر"، إن هناك شئ كبير للغاية حدث للتو".

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