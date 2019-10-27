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وزارة الدفاع: الشرطة العسكرية الروسية في سوريا تستقبل عشرات العربات المدرعة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:16 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، أن الوزارة سلمت العشرات من العربات المدرعة تايجر وتيفون يو إلى الشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقال بيان وزارة الدفاع: "طائرة النقل العسكرية الروسية إليوشن إي أل-76 "Il-76" [النقل الجوي الاستراتيجي] سلمت العشرات من العربات المدرعة في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية".

وأضاف البيان: "تم تسليم مركبات مدرعة من طراز تايجر وتيفون يو إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف ومنطقة كراسنودار".

وأوضحت الوزارة، في البيان، أنه تم تصميم السيارات المدرعة لنقل الأفراد العسكريين وتركيب أنظمة الأسلحة، المجهزة بنظام إدارة المعلومات على متن الطائرة، وكذلك تكييف الهواء.

بدأت الشرطة العسكرية بالفعل في المساعدة في ضمان سلامة السكان، وفقًا للخدمة الصحفية.

في وقت سابق، أُفيد أن نحو 300 من رجال الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا للمساعدة في سحب المقاتلين الأكراد من الحدود مع تركيا.

ابتداءً من 23 أكتوبر 2019، بدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية في القيام بدوريات في المناطق الواقعة على الحدود السورية التركية وفقًا لمذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا، الموقعة في سوتشي في 22 أكتوبر.

إنهم يضطلعون بمهام ضمان سلامة السكان والحفاظ على القانون والنظام، والقيام بدوريات في المناطق المخصصة، وكذلك المساعدة في انسحاب وحدات الدفاع عن النفس الكردية وأسلحتهم على مسافة 30 كم [18.6 ميل] ] من الحدود السورية التركية.

وفي سياقٍ منفصل، انتقدت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، الولايات المتحدة، بسبب خطط للحفاظ على وجودها العسكري في شرق سوريا وتعزيزه، قائلةً إن أفعالها كانت مدفوعة بالرغبة في حماية مهربي النفط وليس المخاوف الأمنية الحقيقية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن واشنطن ليس لديها تفويض بموجب القانون الدولي أو الأمريكي بزيادة وجودها العسكري في سوريا وقالت أن خطتها لم تكن مدفوعة بمخاوف أمنية حقيقية في المنطقة".

وأضافت: "لذلك فان تصرفات واشنطن الحالية - السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا والحفاظ عليها - هي ببساطة انتهاكات دولية."

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الجمعة: "إن واشنطن سترسل مركبات وقوات مدرعة إلى حقول النفط السورية بشكل رئيسي في محافظة دير الزور لمنعها من السقوط في أيدي مسلحي داعش".

ويوجد حاليا حوالي 200 جندي أمريكي هناك.

وجاءت تعليقاته بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر نحو 1000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين من شمال شرق سوريا، وهي خطوة دفعت تركيا إلى شن هجوم عبر الحدود استهدف وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف السابق للولايات المتحدة ضد داعش.
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وزارة الدفاع السورية سوريا روسيا حقول النفط السورية حقول النفط السوري

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