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البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن تبادلًا محدودًا لإطلاق النار وقع عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأضافت المجلة الأمريكية أن زوجتي أبو بكر البغدادي قتلتا خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، مؤكدة أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته في سوريا.

كما أشارت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، إلى أنه يجري حاليا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل أبو بكر البغدادي.

ومن جانبها أعلنت مجلة "نيوزويك" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش )، قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت في سوريا.

وأضافت المجلة أن ترامب وافق على تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها، وذلك بعد تقارير كشفت مساء السبت عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وعلي صعيدا آخر قال مسؤول كبير في البنتاجون مطلع على العملية إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للإسلاميين في سوريا.

موضحاً، للمجلة إن قتالا قصيرا إندلع عند دخول القوات الأمريكية للمجمع الذي يوجد به البغدادي مشيرا إلى أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة. وكان أفراد من أسرته حاضرين. ووفقًا لمصادر البنتاجون، لم يصب أي طفل في الغارة، لكن قُتلت زوجتان من زوجات البغدادي، وأن ذلك ربما بسبب انفجار السترة الناسفة.

كما صرح مسؤول بالجيش الأمريكي أطلع على نتائج العملية لمجلة "نيوزويك" إن البغدادي قتل في الغارة. وأبلغ البنتاجون البيت الأبيض بأنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي. لكن السلطات ما زالت تتحقق من ذلك. كما قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي ان ان" الإخبارية إن السلطات مازالت تنتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي.

وقد نفذ فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عال يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية. وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد في وقت سابق من يوم السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "حدث شيء كبير جدًا!"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأعلن البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي سيلقي بيانا مهما في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد (1300 بتوقيت جرينتش).

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ خمس سنوات. وأن مكان وجوده كان غير معلوم.و

وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.

وفي أبريل الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم في العراق وسوريا.

وخلال السنوات الماضية، كانت هناك ادعاءات متعددة بمقتل البغدادي والتي كان يثبت عدم صحتها فيما بعد.

 

 

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الكلمات المفتاحية

حزام ناسف ترامب البغدادى

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