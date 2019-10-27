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البيت الأبيض: "ترامب" يصدر بيان كبير اليوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، يوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي سوف يصدر "بيانًا كبيرًا" صباح يوم الاحد فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش).

ولم يعطى "جيدلي" أي تفاصيل أخرى.

ووفقًا لقناة "سي إن بي سي"، قال البيت الأبيض في البداية، إن البيان تم إعداده بواسطة مساعد خاص للرئيس ونائب السكرتير الصحفي جود ديري.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغريد على موقع "تويتر"، قائلًا: "إن شيئًا كبيرًا جدًا قد حدث للتو"، دون تقديم مزيد من التوضيح.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعة واحدة من تغريدة "ترامب" بأن شيئًا "كبيرًا جدًا" قد حدث، مما أشعل "تويتر" لأن الرئيس لم يخض في التفاصيل.

وتكهن المغردون بالحدث الهام الذي سيعلن عنه ترامب اليوم الأحد، حيث قال بعضهم إنه تم اعتقال منافسته في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، هيلاري كلينتون، فيما قال آخرون إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تم اعتقاله.

كما قال آخرون في تعليقاتهم، إن الحدث المهم هو أن ترامب دخل أخيرا إلى الحمام، لينهال وابل من التهاني على الرئيس بهذه المناسبة، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

وفي سياقٍ منفصل، تطرقت منافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأخيرة هيلاري كلينتون إلى الكتاب المقدس في حديثها عن الوضع السياسي الحالي في الولايات المتحدة.

وقارنت كلينتون، في كلمة ألقتها الجمعة أثناء مراسم جنازة العضو البارز في مجلس النواب إيلايجا كامنغز، النائب الديمقراطي الراحل الذي كان في صلب تحقيق العزل الجاري بحق ترامب مع النبي إيليا.

وقالت: "مثل ذلك النبي من العهد القديم، وقف [كامنغز] في وجه الزعامة الفاسدة للملك أخآب والملكة إيزابل"، ويبدو هذا الكلام إشارة واضحة إلى ترامب وزوجته ميلانيا.

من جانبها، أشارت مايا روكيمور، أرملة كامنغز الذي توفي متأثرا بمشاكل صحية عن عمر ناهز 69 عاما، إلى أن عمل النائب الراحل أصبح أصعب بكثير في الأشهر الأخيرة من حياته، في ظل "هجمات عليه ومدينته المحبوبة".

ولم تذكر أرملة النائب اسم ترامب، غير أن هذه التصريحات تبدو أيضا انتقادا موجها إلى رئيس البلاد الذي وصف معقل رأس كامنغز مدينة بالتيمور مؤخرا بأنها "مقززة" و"مليئة بالقوارض".

من جانبه، قدم ترامب المتواجد في ولاية كارولينا الجنوبية تعازيه إلى عائلة كامنغز، مشيدا بتطلع النائب الراحل إلى خفض أسعار الأدوية، وتابع: "نعتزم تحقيق ذلك".

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روسيا دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي البيت الابيض البيت الأبيض

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