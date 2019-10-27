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"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
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أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، بأن مصدر مطلع على العملية، قال إنه يبدو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، فجر سترة ناسفة، خلال العملية، مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية.

وبحسب الشبكة، فإن المصدر أوضح أن تأكيد مقتل زعيم داعش، ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد نشر تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو".

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غارة أمريكية داعش تنظيم داعش ترامب أبو بكر البغدادي

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