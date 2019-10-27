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عاجل.. مقتل زوجتي البغدادي في الغارة الأمريكية التي استهدفته

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
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أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل زوجتي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في الغارة الأمريكية التي استهدفته.


وقالت المجلة، إن زوجتا البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأمريكية الخاصة.

 

واستهدف الجيش الأمريكي، أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة شمال غرب سوريا في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

 

وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن جهاز المخابرات الأمريكية الأمريكية "سي آي إيه"، ساعد في تحديد موقع البغدادي.

 

وأوضح، أن الرئيس دونالد ترامب، سيصدر، إعلانًا رئيسيًا يوم الأحد الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، حسبما أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي.

 

ونوهت بأن "البغدادي" يختبئ منذ 5 سنوات، فيما نشر في أبريل الماضي مقطع فيديو، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها من يوليو 2014، عندما تحدث في الجامع الكبير في الموصل.

 

وبدورها كشفت، قناة فوكس نيوز، أن مصادر عسكرية قريبة من موقع عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، قالت إن عمليات التحقق من هوية الهدف المقتول جارية، بواسطة اختبارات الحمض النووي "DNA".

 

وأردفت في وقت سابقن، أن مصدر عسكري مطلع، كشف عن أن هدفًا عال القيمة لتنظيم داعش الإرهابي، يعتقد أنه أبو بكر البغدادي، قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا، بالقرب من قرية بريشا في ريف إدلب في سوريا حيث يقع مقر عدد من التنظيمات ومنها حراس الدين، وأن الجيش الأمريكي لم يتمكن بعد من تأكيد هوية الهدف المقتول.

 

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.

 

ومن ناحيته، قال البيت الأبيض، إنه سيتم الإعلان عن المعلومات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن، فيما سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

 

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد كتب على صفحته، على موقع التدوين القصير، "تويتر"، إن هناك شئ كبير للغاية حدث للتو".

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الكلمات المفتاحية

غارة أمريكية زعيم تنظيم داعش داعش أبو بكر البغدادي

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