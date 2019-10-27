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الليلة.. توتنهام يسعي لإستفاقة محلية أمام ليفربول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
السيد علي
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تنطلق فى السادسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، قمة البريمر ليج لحساب الأسبوع العاشر، حيث تقام مباراة ليفربول وتوتنهام، علي ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ويتطلع الليفر الذي يحتل صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى إلي تحقيق الفوز على توتنهام، للحفاظ على فارق الـ 6 نقاط مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.

 بينما يرغب نادي توتنهام هوتسبير في العودة إلي الانتصارات من جديد بعد التعادل أمام واتفورد في الجولة الماضية حيث يمتلك توتنهام 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

 ونشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التابعة للريدز التشكيل المتوقع لقمة الجولة بالبريميرليج، والتي شهدت تواجد لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، أساسيا في المباراة بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام

يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبرتسون _ فيرجل فان دايك _ ديان لوفرين _ ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: جيجي فينالدوم _ هنديرسون _ فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

بينما يدخل الأرجنتيني بوشيتنيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر المباراة أمام متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول بالتشكيلة التالي: 

حراسة المرمى : هوجو لوريس
الدفاع : سيرجيو اورير _ توبي الدرفايلد _ سانشيز _ داني روز
خط الوسط : وينكز _ موسي سيسوكو _ ندومبيلى
الهجوم : كريستيان إريكسن _ إيريك لاميلا _ هاري كين

تعرف علي موعد مباراة ليفربول و توتنهام

تنطلق المواجهة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

ويمتلك ليفربول 25 نقطة في صدارة الترتيب، حصدها من 8 إنتصارات وتعادل يتيم، ودون أي هزيمة، بينما يمتلك توتنهام هوتسبير12 نقطة في المركز العاشر، حصدها عقب9 جولات، بثلاث إنتصارات وثلاث تعادلات وثلاث هزائم. 
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