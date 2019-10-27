Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 27/10/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
Advertisements
المصري
المصري
محمد الصو
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، ضيفا اليوم على كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب دور ال32 مكرر للكونفدرالية.


موعد مباراة المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل

وتقام مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل على ملعب ليتيته، في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصر بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل

وفشلت الجهات المسئولة وإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، في إذاعة المباراة بسبب غياب الستلايت المسئول عن البث في سيشل، ولكنه سيتم نقل المباراة عبر الصفحة الرسمية للنادي وإذاعة الشباب والرياضة.


وكان المصري تأهل إلى ملحق دور ال32 بكأس الكونفدرالية، على حساب ماليندي بطل زينجبار، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بالدور التمهيدي الأول.


وحشد إيهاب جلال المدير الفني أسلحته للمباراة والتي جاءت أسمائها كالآتي:-

أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، إيزي إيميكا، إسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبوري، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، شيخ موكورو الذي يترقب الجهاز الفني محاولات رفع الايقاف عنه أملاً في مشاركته بمباريات المصري المحلية والإفريقية.


وحقق المصري البورسعيدي، فوزا مؤخرا على حساب إف سي مصر، بهدفين دون رد بالجولة الخامسة، عائدا لسكة الإنتصارات عقب هزيمتين متتاليتين بالدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة المصري البورسعيدي مباراة المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي الكونفدرالية

أخبار تهمك

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

منذ ساعة و 8 دقيقة

ميسي يكشف عن النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل من برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ 42 دقيقة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة النجوم

22 لاعبا بقائمة المصري لمواجهة المقاولون

إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمباراة الزمالك

إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة حرس الحدود

المصري يعلن قائمته للدخول في معسكر استعدادا للموسم الجديد

المصري يعتمد على نجوم الزمالك قبل إنطلاق الدوري.. تعرف على الصفقات كاملة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 ص

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

06:56 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

02:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status