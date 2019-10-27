Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب هولندا يقوم بزيارة عاجلة لبرشلونة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
Advertisements
رونالد كومان
رونالد كومان
محمد جمال
Advertisements
قام مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان بزيارة سريعه لمدينة برشلونة، اليوم السبت، وقابل ثنائي برشلونة الإسبانى، بعدما تم تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه والذي كان مقرر لها اليوم.

وكان كومان مدرب منتخب هولندا من المفترض أن يحضر لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان مقررًا له اليوم السبت قبل قرار تأجيله ليوم 18 ديسمبر ، لكن المدرب الهولندي إستغل رحلته لقضاء بعض الوقت في المدينة مع عائلته.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن رونالد كومان المدير الفنى لمنتخب هولندا، قام بقابلة مواطنيه باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية برشلونة، وفرانك دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسبانى والذي يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلته بمنتخب الطواحين.

ويعد اسم كومان أحد المرشحين لتدريب برشلونة الإسبانى خلال الفترات القادمة، خاصة وانه أحد نجوم برشلونة السابقين، وأكد مراراً وتكراراً انه يتمنى تدريب البارسا في المستقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالفيردي رونالد كومان اليوم برشلونة اليوم

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 8 ساعات

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رونالد كومان

مدرب هولندا يعلق على اقتراب الثلاثي المرعب من الانتقال لبرشلونة

رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع "جونز"

كلويفرت يقترب من العودة لبرشلونة في منصب جديد

مدرب جديد في برشلونة

رسمياً.. كلويفرت مديراً لأكاديمية لاماسيا حتى 2021

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

11:06 م

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status