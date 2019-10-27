مدرب هولندا يقوم بزيارة عاجلة لبرشلونة

قام مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان بزيارة سريعه لمدينة برشلونة، اليوم السبت، وقابل ثنائي برشلونة الإسبانى، بعدما تم تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه والذي كان مقرر لها اليوم.





وكان كومان مدرب منتخب هولندا من المفترض أن يحضر لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان مقررًا له اليوم السبت قبل قرار تأجيله ليوم 18 ديسمبر ، لكن المدرب الهولندي إستغل رحلته لقضاء بعض الوقت في المدينة مع عائلته.





وذكرت صحيفة "سبورت" أن رونالد كومان المدير الفنى لمنتخب هولندا، قام بقابلة مواطنيه باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية برشلونة، وفرانك دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسبانى والذي يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلته بمنتخب الطواحين.





ويعد اسم كومان أحد المرشحين لتدريب برشلونة الإسبانى خلال الفترات القادمة، خاصة وانه أحد نجوم برشلونة السابقين، وأكد مراراً وتكراراً انه يتمنى تدريب البارسا في المستقبل.



