ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم البريمرليج

يجهز مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني عرضا ضخما من أجل ضم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.





ريال مدريد يريد ضم بوجبا :-

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميرور، إن فريق ريال مدريد مازال يريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.





ريال مدريد يجهز عرض كبير لضم بوجبا :-

ويستعد الفريق الأبيض لتقديم عرض كبير وهو دخول اللاعب الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 90 مليون يورو لإنهاء صفقة اللاعب الفرنسي بشكل نهائي.





زيدان يبلغ بيريز بضرورة التعاقد مع بوجبا :-

وأبلغ زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إدارة الفريق بضرورة ضم بوجبا في الشتاء بعد التذبذب الكبير الذي ظهر عليه لاعبي خط الوسط في الفريق خلال بداية الموسم.





ولا يشارك اللاعب الفرنسي بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ويغيب عن أثرها منذ ما يقارب الشهر حتى الآن.



