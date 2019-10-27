Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم البريمرليج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
Advertisements
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
أحمد عصام
Advertisements
يجهز مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني عرضا ضخما من أجل ضم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ريال مدريد يريد ضم بوجبا :-
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميرور، إن فريق ريال مدريد مازال يريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يجهز عرض كبير لضم بوجبا :-
ويستعد الفريق الأبيض لتقديم عرض كبير وهو دخول اللاعب الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 90 مليون يورو لإنهاء صفقة اللاعب الفرنسي بشكل نهائي.

زيدان يبلغ بيريز بضرورة التعاقد مع بوجبا :-
وأبلغ زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إدارة الفريق بضرورة ضم بوجبا في الشتاء بعد التذبذب الكبير الذي ظهر عليه لاعبي خط الوسط في الفريق خلال بداية الموسم.

ولا يشارك اللاعب الفرنسي بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ويغيب عن أثرها منذ ما يقارب الشهر حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم فريق ريال مدريد زين الدين اليوم الليجا الفراعنة الاسبانية

أخبار تهمك

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 16 ساعة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مخطط ريال مدريد الجديد لضم "بوجبا"

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي ينتقم من رونالدو والصفقة الكبري تقترب من الحسم

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. هازارد: سأفوز بالكرة الذهبية بهذه الطريقة وصدمة قوية في كبري الصفقات الصيفية

أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال يقدم عرضا خياليا لضم بوجبا ونجم البرسا يستفز الملكي بالخمسة وزيدان يريد ضم الصفقة الصعبة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال يصارع برشلونة على الصفقة الكبري وزيدان يبقي على نجم المرينجي والهدف الأهم يقترب

ريال مدريد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع جوهرة مانشستر يونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

11:06 م

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status