يوفنتوس ينافس ريال مدريد على ضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيط الية أن مبابي البالغ من العمر 20 عاما يعتبر من أبرز الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام في فترات الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير باحتمالية الرحيل إلى ريال مدريد الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس يؤمنون بقدرتهم على التعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المسئولين في السيدة العجوز يفكرون في رصد مبلغ 380 مليون يورو، حيث يشمل قيمة الصفقة بالإضافة إلى راتب مبابي لمدة خمسة مواسم من أجل حسم ضم النجم الفرنسي إلى قلعة أليانز ستاديوم.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية بالأمس عن تزايد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن يوم الثلاثاء الماضي كان تطبيق واتس آب للرسائل النصية في الهواتف المحمولة لعدد من أبرز مسئولي ريال مدريد كان مشتعلًا وذلك بسبب رسالة فلورنتينو بيريز رئيس الملكي إلى عدد من أهم معاونيه، قال فيها:"هل شاهدتهم عرض مبابي؟".



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي شارك في مباراة باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الشوط الثاني وتمكن ببساطة من تسجيل ثلاثة أهداف أمام نفس النادي الذي جعل ريال مدريد يعاني على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.