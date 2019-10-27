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أول تعليق من مرتضى منصور على عودة العلاقات بين تركي آل الشيخ ومجلس الأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
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تركي_ و_مرتضي
تركي_ و_مرتضي
السيد علي
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أكد مرتضي منصور رئيس نادس الزمالك، أن العلاقة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما يرام وأن تصريحاته الأخيرة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لن تهز هذه العلاقة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم  عبر فضائية الحدث اليوم: أن تركى ال شيخ رجل له أصل ولم يقصد أبدا فى تصريحاته الأخيرة الاساءة لنادى الزمالك أو رئيسه.

وأضاف: كل الشكر له وعلى ما قدمه لنادى الزمالك، مؤكدا أن هناك بينهما عيش وملح ، وأرفض تفسير تصريحاته الأخيرة لافساد العلاقة بين ال شيخ ونادى الزمالك. 

مؤكداً: أن العلاقة ستظل قوية بينه وبين ترك ال شيخ، وقال أنه لو أراد زيارة الأهلى أو زيارة الخطيب فهذا حقه ولا لي صاية على الرجل ولا أستطيع الحجر عليه. 

وتابع: تركي ال شيخ زار بيت وحيد في مصر وهو بيتي، والبيت الوحيد الذي زرته في في السعودية هو بيته.

ونوه أنه يوجد بينه وبين تركي آل الشيخ رسائل قد أبلغه خلالها أن من يحرض ويسب فيه شخصه ليس من مجلس الاهلي بل هم بعض المرتزقه، لكن تركي رد عليه انه له مصادر تؤكد أنه يوجد صله لبعض أعضاء الاهلي بما يحدث. 

وأكد مرتضي منصور ان علاقته بتركي ال شيخ مستمرة في إطار الحب والتعاون المشترك بين الجانبين حيث أكد 
أن تركي ال شيخ أهلاوي صميم.
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