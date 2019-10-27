عاجل.. الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال





وقال الحضور، إن أهالي المريض الذين اعتدوا على الطبيب، هددوه بالانتقام منه في حالة تحرير محضر.



ورفض مدير المستشفى، كتابة محضر باسم المنشأة، مخالفا بذلك قرارات الجمعية العمومية.



سنوافيكم التفاصيل...



اعتدى أهالى مريض، منذ قليل، على طبيب عظام، بمستشفى الهلال في القاهرة.وحصلت "الفجر"، على التقرير الطبي الذي يصف حالته، والذي أشار إلى أن درجة وعيه متدهورة، وهو محجوز حاليًا تحت الرعاية الطبية في مقر المستشفى.ويتواجد الآن، بمقر مستشفى الهلال، كل من: مقرر لجنة الشباب في النقابة العامة للأطباء، وأمين عام نقابة القاهرة الفرعية، ومقرر لجنة الإعلام في نقابة القاهرة، للوقوف بجانب الطبيب المعتدي عليه.