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عاجل.. تصريحات قوية للسفير البريطاني بعد عودة رحلات بلاده إلى شرم الشيخ

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
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الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
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أبدى السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدامز، سعادته بقرار بلاده رفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ، نظرا لأهمية السياحة بالنسبة لمصر.

وقال السفير البريطاني، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، إن التعاون المكثف بين السلطات البريطانية والمصرية،  ساهم بشكل كبير في رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ.

وأضاف أن الحقيقة هي أنه خلال عام سيأتي ما يقرب من نصف مليون مواطن بريطاني إلى مصر، والغالبية العظمى منهم سيأتي للاستمتاع بإجازة سعيدة خالية من المشكلات.. أنهم سعداء بذلك.

وأوضح أنه يمكننا مع الحكومة المصرية أن نروج لشرم الشيخ كوجهة سياحية لقضاء إجازة سعيدة، وأتمنى أن يكون لذلك مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصري.
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الكلمات المفتاحية

رحلات جوية الطيران البريطاني السفير البريطاني الخطوط البريطانية

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