Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة نورويتش سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 27/10/2019 في الدوري الإنجليزي Manchester united

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب كارو روود مباراة قوية بالدوري الإنجليزي ومنتظرة، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل علي نورويتش سيتى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم "ستيوارت أتويل".


موعد مباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

سيقام لقاء مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

سيقام لقاء مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7.


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتى بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : دافيد دى خيا

خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا

خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا

خط الهجوم : ماركوس راشفورد


التشكيل المتوقع لفريق نورويتش سيتى أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : كرول

خط الدفاع : أرونز، أمادو، ترابيل، لويس

خط الوسط : تيتي، بوينديا، مكلين، كانتويل، ليتنير

خط الهجوم : بوكي


ترتيب مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بعد التعادل أمام ليفربول المباراة الماضية، بينما يحتل نورويتش سيتى المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 7 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري الانجليزي مباراة مانشستر يوناتيد مانشستر يوناتيد الدوري الانجليزي الجولة العاشرة اخبار مانشستر يوناتيد

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 18 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ حوالي 3 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جووول ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم الجمعة 9 / 8 / 2019 الجولة الأولي الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتى بث مباشر الاسطورة LIVE7HD.. مباراة ليفربول ونوريتش سيتى بث مباشر بدون تقطيع HD جودة

بث مباشر Reds Goals مشاهدة رابط ليڤربول ضد نوريتش Yallakora بث مباشر الليڤر “كورة ستار” سـتريـم SaLaH

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم والقناة الناقلة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر beI

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش السيتي بدون تقطيع NOW PLUS

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status