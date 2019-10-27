عاجل.. الغندور يعلن موعد إنطلاق قناة نادي الزمالك (فيديو)

أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن مجلس ادارة القلعة البيضاء استقر على نهاية برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق نادي الزمالك.

أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن مجلس ادارة القلعة البيضاء استقر على نهاية برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق نادي الزمالك.