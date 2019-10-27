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عاجل.. الغندور يعلن موعد إنطلاق قناة نادي الزمالك (فيديو)
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
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على شحاتة
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أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن مجلس ادارة القلعة البيضاء استقر على نهاية برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق نادي الزمالك.
وقال الغندور خلال تصريحات على برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث: اليوم هو آخر أيام برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث بعد أكثر من عام تنقل فيها البرنامج على مجموعة من القنوات أحدث خلالها طفرة في الإعلام الرياضي وكان له شأن هام للدفاع عن حقوق النادي ولخلق توازن إعلامي رياضي.
وأضاف: الى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإنطلاق قناة الزمالك ولكنها على الأقرب ستكون في الشهر القادم .
وتابع: قناة الزمالك سيكون لها دور كبير في ردع الإشاعات التي تثار والتي طالت أيضا التشكيك في انطلاق قناة القلعة البيضاء.
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