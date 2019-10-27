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ميسي يطالب برشلونة بضم نجم توتنهام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني إدارة فريقه بسرعة التعاقد مع نجم نادي توتنهام الانجليزي خلال الفترة القادمة.

ميسي يطلب ضم إريكسن

وأكد موقع "Diario Gol " الإسباني أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشف الموقع أن ليونيل ميسي هو من وافق على فكرة تعاقد برشلونة مع إريكسن في الشتاء القادم.

سبب رغبة برشلونة في ضم إريكسن

وأشار الموقع إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع إريكسن في يناير القادم لتعويض الرحيل المحتمل للكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط الفريق.

قيمة ضم إريكسن

وذكرت الصحيفة أن نادي توتنهام سيوافق على رحيل إريكسن في الشتاء مقابل 20 مليون يورو فقط نظرا لأن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ولا يريد النادي رحيله مجانا.

الأندية التي ترغب في ضم إريكسن

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن في الفترة القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد ونادي إنتر ميلان

مشاركات إريكسن مع توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 15 مباراة مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

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