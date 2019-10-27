اسعار الدولار اليوم الأحد 27-10-2019

سعر الدولار مقابل الجنبه في البنوك اليوم الأحد 27-10-2019 :

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الجمعة، علي أن مصر تخطت أزمة نقض العملة الصعبة التى كانت تمر بها قبل نوفمبر 2016 بفضل الاصلاحات الاقتصادية.

وقال عامر ، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي فى واشنطن " إننا تخطينا الآن مشكلة العملة، ولدينا الآن نظام مصرفى قوى ومرن يتمتع بسيولة جيدة، ولدينا قسم تنظيمى وإشرافى، ولدينا قانون سيجلب المزيد من الحوكمة إلى النظام المصرفى والبنك المركزى ونظام جديد للترخيص ونظام جديد لحماية المستهلك".

توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري :







وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

اسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك المصرية :