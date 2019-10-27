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اسعار الدولار اليوم الأحد 27-10-2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-10-2019، وسط توقعات أن تشهد العملة الخضراء مزيد من الترجعات مع تحسن الموارد الدولار لمصر.



سعر الدولار مقابل الجنبه في البنوك  اليوم الأحد 27-10-2019 :

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم  الجمعة، علي أن مصر تخطت أزمة نقض العملة الصعبة التى كانت تمر بها قبل نوفمبر 2016 بفضل الاصلاحات الاقتصادية.

وقال عامر ، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي فى واشنطن " إننا تخطينا الآن مشكلة العملة، ولدينا الآن نظام مصرفى قوى ومرن يتمتع بسيولة جيدة، ولدينا قسم تنظيمى وإشرافى، ولدينا قانون سيجلب المزيد من الحوكمة إلى النظام المصرفى والبنك المركزى ونظام جديد للترخيص ونظام جديد لحماية المستهلك".

 

 توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري :



 وتوقع صندوق النقد الدولى  أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل  لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

 اسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك المصرية :

وسجل سعر الدولار في البنوك المصريه، نحو 16.0 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء ونحو 16.2 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار بالبنك الأهلى وبنك العربي الافريقي، في حين سجل في بنك مصر ايران نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع،  وحقق في البنك المصري الخليجي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.


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