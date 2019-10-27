Advertisements
Advertisements
Advertisements

في أول ظهور له.. أسامة الغزالي حرب يوجه مناشدة إلى السيسي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:42 ص
Advertisements
أسامة الغزالي حرب
أسامة الغزالي حرب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، مقكر سياسي، إن المسار العام في مصر إيجابي، ولكي سيتكمل هذا المسار لابد من حل المشاكل، منوها بأن أسرته غضبت عندما علمت أنه سيظهر على التليفزيون، وشادي الغزالي حرب محبوسا في سجن انفرادي منذ سنة ونصف.

وأشار "الغزالي حرب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن شادي ليس إخوانيا، ولا ينتمي لهم، قد يكون أخطأ وقال فقط كلام، مضيفا أن مصر دولة تستحق أن تعيش في ديمقراطية وحرية.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن شادي الغزالي حرب، معقبا: "القوانين تسمح، وقلب الرئيس رحيم"، منوهًا بأن هناك شباب آخر يستحق الإفراج عنهم مثل أحمد دومة، وإسراء عبد الفتاح، وزياد العليمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الرئيس أخبار السيسي أخبار الرئيس

أخبار تهمك

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ يوم

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 10 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 16 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

11:06 م

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status