في أول ظهور له.. أسامة الغزالي حرب يوجه مناشدة إلى السيسي



وأشار "الغزالي حرب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن شادي ليس إخوانيا، ولا ينتمي لهم، قد يكون أخطأ وقال فقط كلام، مضيفا أن مصر دولة تستحق أن تعيش في ديمقراطية وحرية.



وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن شادي الغزالي حرب، معقبا: "القوانين تسمح، وقلب الرئيس رحيم"، منوهًا بأن هناك شباب آخر يستحق الإفراج عنهم مثل أحمد دومة، وإسراء عبد الفتاح، وزياد العليمي.



قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، مقكر سياسي، إن المسار العام في مصر إيجابي، ولكي سيتكمل هذا المسار لابد من حل المشاكل، منوها بأن أسرته غضبت عندما علمت أنه سيظهر على التليفزيون، وشادي الغزالي حرب محبوسا في سجن انفرادي منذ سنة ونصف.