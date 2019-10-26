وفاة طفلة ونجاة والدها إثر حادث تصادم مروع بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والدها أثر حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل علي الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة التابعة لمركز بلبيس.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطار يفيد تصادم سيرة نقل بدراجة بخارية، مما أسفر عن وفاة طفلة تدعى إيمان علاء عبدالله زايد 15 سنة من عزبة زكي التابعة لمركز بلبيس، وإصابة والدها.



كشفت التحريات أن السيارة النقل اصطدمت بالدراجة البخارية التي يقودها "ع.ع.ز" أثناء عودته برفقة ابنته بعد انتهائها من إحدى الدروس الخصوصية، ما أدى الي وفاة الأخيرة وإصابة والدها.



وجرى نقل جثة الطفلة الي مستشفي بلبيس المركزي وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة المركز لتتولي التحقيق.