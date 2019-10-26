نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 26 / 10 / 2019.. مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا.. وتشيلسي يقهر بيرنلي

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 26 10 2019، ويأتي أبرزها مباريات مانشستر سيتي، تشيلسي في بطولة البريميرليج.



ويعرض لكم “الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة العاشرة"

مانشستر سيتي x أستون فيلا، تمكن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جواديولا، من إنتزاع المركز الثاني مجددًا من ليستر سيتي ومواصلة مطاردة ليفربول المتصدر، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على ضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بنتيجة 3-0، سجلها رحيم ستيرلينج، كيفن دي بروين، جوندوجان في الدقائق 46، 65، 70 من زمن المباراة.



وست هام يونايتد x شيفيلد يونايتد، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة، بعدما تقدم روبرت سنودجراس لويست هام في الدقيقة 44، قبل أن يعادل "ليس موست" النتيجة للضيوف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.



برايتون x إيفرتون، سقط إيفرتون في فخ الخسارة أمام مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



واتفورد x بورنموث، سيطر التعادل السلبي على المباراة المتوسطة المستوى بين الفريقين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.



بيرنلي x تشيلسي، واصل لامبارد المدير الفني لتشيلسي تحقيق النتائج الإيجابية للبلوز بعدما قادهم اليوم لفوز كبير على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-2، سجلها كريستيان بوليسك "هاتريك"، ويليان في الدقائق 21، 45، 56، 58 من زمن المباراة، بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض جاي رودريجيز، دوايت ماكنيل في الدقيقتين 86،89 من عمر اللقاء.