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ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم السبت

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:35 م
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إنتر ميلان وبارما
إنتر ميلان وبارما
محمد جمال
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إفتتح أمس الحمعه مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي، بمباراة بين فريقي هيلاس فيرونا وساسولو، وانتهت بفوز ساسولو بهدف دون رد سجله اللاعب ديوريسيتش في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ليقام اليوم السبت 3 مباريات تنتهي منها مباراتان بالتعادل ومباراة بفوز أحد الفريقين.

مباريات السبت بالدوري الإيطالي

ليتشي يخطف نقطة هامة من يوفنتوس
تعادل نادي يوفنتوس مع نظيره ليتشي بهدف لهدف في لقاء أقيم علي ملعب كومنيلي، وتقدم يوفنتوس في النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق باولو ديبالا من ركلة جزاء بينما في الدقيقة 56 تعادل فريق ليتشي عن طريق ركلة جزاء أيضاً عن طريق ماركو مانكوسو.

إنتر ميلان يفقد نقتطين بالتعادل مع بارما
فقد إنتر ميلان نقتطين في صراع الصدارة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في لقاء أقيم علي ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى، وتقدم انتر ميلان بهدف عن طريق كاندريفا ولكن قام فريق بارما بتعديل النتيجة عن طريق يان كارموه في الدقيقة 26 ثم أضاف جيرفينيو في الدقيقة 30 ولكن في الدقيقة 51 سجل روميلو لوكاكو هدف التعادل لانتر ميلان.

جنوي يفوز علي بريشيا بثلاثية
فاز فريق جنوه على بريشيا بثلاث أهداف مقتبل هدف، سجل فريق بريشيا الهدف الأول 34 عن طريق ساندرو توتالي ولكن تعادل جنوه عن طريق أجوديلو في الدقيقة 66 ثم عزز كوامي في الدقيقة 55 ثم سجل بانديف الهدف الثالث في الدقيقة 79.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات السبت:-

يوفنتوس 23 نقطة
إنتر ميلان 22 نقطة
أتلانتا 17 نقطة
نابولي 16 نقطة
كالياري 14 نقطه
بارما 13 نقطة
روما 13 نقطة
لاتسيو 12 نقطة
فيورنتينا 12 نقطة
تورينو 10 نقاط
أودينيزي 10 نقاط
ميلان 10 نقاط
ساسولو 9 نقاط
بولونيا 9 نقاط
هيلاس فيرونا 9 نقاط
ليتشي 8 نقاط
جنوه 8 نقاط
بريشيا 7 نقاط
سبال 6 نقاط
سامبدوريا 4 نقاط
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يوفنتوس ليتشي جنوي ترتيب الدوري الايطالي بريشيا الدوري الإيطالي إنتر ميلان وبارما

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