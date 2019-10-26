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صلاح الشرنوبي: الأغنية في مصر أصبحت قاصرة على المهرجانات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:22 م
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صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي
هدى عبدالرازق
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قال الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي، إنه كان قديما كان يُلحن الأغاني بدون تفكير كما يحدث الآن، ضاحكًا:" كنت بلحن الأغنية وأنا ماسك الدريكسيون بتاع العربية، دلوقتي بقى الملحنين لازم يفكروا وبعدين يفننوا بقى"، موضحًا أن الملحن عندما يجد أن الفنان الذي سيؤدي الأغنية صوته واعد ومبشر وحلو هذا يُعطي للملحن طاقة أكبر على إخراج أجمل ما فيه.

وأضاف "الشرنوبي"، خلال حواره برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أنه يجب على الشباب أن يتجرؤا في أعمالهم، " اعملوا اللي انتوا مش متخيلين أنه ينجح"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاغنية في مصر أصبحت قاصرة على المهرجانات والشبابي عكس فترة الزمن الجميل كان هناك تنوع بين الفنانين والفنانات.

وتابع:" للأسف الشديد المهرجانات الأهم لدى المواطنين الآن والأكثر رواجا في الأغاني المصرية، ثم بعد ذلك الأغاني الشعبية، ثم بعد ذلك الأغاني الشبابية".
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