بعد الطقس السيئ.. محافظ الدقهلية يكشف موعد استئناف الدراسة (فيديو)

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن الأوضاع في المحافظة مرت بسلام، حيث لم تسقط أمطار اليوم بالمحافظة، وتم سحب كل المياه الموجودة في الشوارع، إلا أنه كانت هناك حركة رياح كانت سريعة في بعض المناطق.



وأشار "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك شجرة سقطت اليوم على مزارع بسبب شدة الرياح، فضلا عن سقوط بالكونة في المنزلة، ولكن لم تسفر عن أي خسائر.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن الدراسة ستستأنف غدا في مدارس المحافظة، حيث أن الطقس تحسن، ولا يوجد ما يمنع توجه الطلاب إلى مدارسهم، مؤكدا أنهم استغلوا كل الإمكانيات المتاحة بالمحافظة لمواجهة أزمة الأمطار، والخسائر كانت بسيطة، معلقا: "الحمد لله ألف مرة".

