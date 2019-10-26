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أتلتيكو مدريد يهزم بيلباو ويتصدر الدوري الإسباني في غياب برشلونة وريال مدريد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:09 م
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
وكالات
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استغل أتلتيكو مدريد تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ليتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز وألفارو موراتا في الدقيقتين 28 و64.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثالث لأتلتيك بلباو في الدوري مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

وبإمكان غرناطة أن ينتزع صدارة الدوري الإسباني غدا الأحد في حال فوزه على ريال بيتيس بأي نتيجة ، في ظل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان يفترض إقامته اليوم بسبب الظروف السياسية في إقليم كتالونيا.

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ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد أتلتيك بيلباو

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