يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي.. والإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما في أبرز نتائج الكالتشيو



وأدرك الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل لنادي إنتر ميلان في الدقيقة 51 من زمن المباراة، لينقذ فريقه من سقوط مدوي على أرضه ووسط جماهيره، رغم عدم تمكنه من استغلال سقوط السيدة العجوز والإنقضاض على صدارة الكالتشيو.



وفي نفس الجولة حقق جنوى فوزًا ساحقًا على ضيفه بريشيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، تناوب على تسجيلها الثلاثي كيفن أغوديالو، وكريستيان كوامي، وجوران بانديف في الدقائق 66، 75، 79 من زمن المباراة.



وبتلك النتائج حافظ اليوفي على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما استمر إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وعلى الرغم من تقدم إنتر مبكرًا في النتيجة عبر نجمه أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 23 من زمن المباراة، إلا أن يان كرامو أدرك التعادل سريعًا للضيوف بعد مرور ثلاثة دقائق فقط من هدف نيراتزوري، ولم يكتفي بهذا فقط بل قلب الطاولة على أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء عبر نجمه جيرفينهو.