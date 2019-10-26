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يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي.. والإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما في أبرز نتائج الكالتشيو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:07 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
حسن شحاتة
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شهدت نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" العديد من المفاجأت من العيار الثقيل يتمثل أبرزها في سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليتشي في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء بعدما فضل المدرب إراحته بسبب الأرهاق.

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتشي من فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه اليوفي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وافتتح يوفنتوس النتيجة عن طريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل من خلال ركلة جزاء أيضًا نفذها بنجاح ماركو مانكوسو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1، في المباراة التي غاب عنها نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

الإنتر يفرط في الصدارة ضد بارما
ولم ينجح الإنتر في استغلال هدية اليوفي الثمينة، ليفرط في الصدارة بعد تعثره أمام بارما بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من تقدم إنتر مبكرًا في النتيجة عبر نجمه أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 23 من زمن المباراة، إلا أن يان كرامو أدرك التعادل سريعًا للضيوف بعد مرور ثلاثة دقائق فقط من هدف نيراتزوري، ولم يكتفي بهذا فقط بل قلب الطاولة على أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء عبر نجمه جيرفينهو.

وأدرك الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل لنادي إنتر ميلان في الدقيقة 51 من زمن المباراة، لينقذ فريقه من سقوط مدوي على أرضه ووسط جماهيره، رغم عدم تمكنه من استغلال سقوط السيدة العجوز والإنقضاض على صدارة الكالتشيو.

وفي نفس الجولة حقق جنوى فوزًا ساحقًا على ضيفه بريشيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، تناوب على تسجيلها الثلاثي كيفن أغوديالو، وكريستيان كوامي، وجوران بانديف في الدقائق 66، 75، 79 من زمن المباراة.

وبتلك النتائج حافظ اليوفي على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما استمر إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.
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