صلاح حسن يوضح تفاصيل الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن من شروط الإسكان الاجتماعي التعامل بنظام التمويل العقاري، وهناك بنوك كثيرة تقدمت للصندوق حول هذا الأمر ويتم التعامل مع 17 بنك و8 شركات تمويل عقاري من بينهم بنك التنمية الصناعية، من أجل تمويل بعض وحدات الاسكان الاجتماعي للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي.



وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن مجلس الوزراء قد وافق على الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي وسيتم إعلانه قريبا، موضحًا أن الوحدات السكنية في هذا الإعلان ستكون في محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى الإسماعيلية.



وأشار نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي كان يشمل 600 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 400 ألف وحدة سكنية، ويتم العمل على إنهاء 200 ألف الآخرين، كما جاري العمل على بدء إنشاء 100 ألف وحدة أخرى ليصل عدد وحدات الإسكان الاجتماعي لـ 700 ألف وحدة سكنية.



وتابع:" نزلنا 11 إعلان، والإعلان اللي جاي هيبقى رقم 12، كل الوحدات اللي اتسلمت في الإعلانات السابقة كانت مساحتها 90 متر، 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، متشبطه بالكامل، سباكة وسيراميك ونجارة ودهانات، لأننا بنعمل مجتمع متكامل من خلال الإسكان الاجتماعي".

