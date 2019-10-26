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رئيس غرفة صناعة الملابس: 15% نسبة انخفاض الأسعار هذا العام لهذا السبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:38 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، إن ملابس فصل الشتاء المقبل، ستنخفض بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ15%، نتيجة الركود الموجود في السوق، لافتًا إلى أن التجار سيسعون لبيع الملابس في بداية الموسم، بدلًا من بيعها في نهاية الموسم بالخسارة.

وتابع رئيس غرفة صناعة الملابس، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن انخفاض سعر الدولار، لم يؤثر بشكل كبير على سعر الملابس، ولكن المؤثر الأكبر على سعر الملابس المرحلة المقبلة هو زيادة حجم الاستثمار بشكل كبير في قطاع الملابس، نتيجة أن الصين أصبحت دولة طاردة لصناعة الملابس، خاصة أن هامش الربح في هذه الصناعة لا يتعدى الـ4%.

ولفت إلى أن الصين الآن لديها مشكلة ضخمة في العمالة، وتسعى لطرد الصناعات ذات النمو المنخفض، لكي تحل مكانها الصناعات ذات العائد المرتفع، وهذا نتج عنه أن جميع من يعمل في قطاع الملابس ببكين، يتوجه بشكل كبير للإستثمار في مصر.
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