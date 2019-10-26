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جوازات جسر الملك فهد تصدر 1200 تأشيرة سياحية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:17 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت إدارة جوازات جسر الملك فهد، 1200 تأشيرة سياحية عبر منفذ جسر الملك فهد منذ بدء تطبيق قرار التأشيرة السياحية من قرابة الشهر.

 

ولفت العقيد السهلي، مدير جوازات جسر الملك فهد الى أن المديرية العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية، وفرت صالة للمستفيدين من التأشيرات السياحية مزودة بالآلات والاجهزة والقوى البشرية.


وأشار إلى أن الدول الاكثر استخداما للتأشيرة هي الصين و بريطانيا.

 

وأشار إلى العنصر النسائي في جوازات جسر الملك فهد قرابة 183 موظفة بنسبة 30% من قوى الجسر، حيث يقمن الان بجميع الاجراءات (ادخال بيانات، انهاء اجراءات) أسوة بزملائهم في الاقسام الرجالية بعدما كان مقتصر عملها في السابق على التطبيق النسائي فقط.

 

بالمقابل أكد م. عماد المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن جسر الملك فهد يعتبر الأكثر حركة على مستوى الاقليم والسادس على مستوى العالم، مضيفا في السياق نفسه أن الجسر شهد زيادة سنوية هذا العام في حركة العبور بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي.

 

ونوه المحيسن، ان مؤسسة جسر الملك فهد حققت في العام الجاري 35 رقم قياسي جديد، وخفضت زمن العبور بشكل واضح بتظافر الجهات الحكومية العاملة على الجسر من الجانبي السعودي والجانب البحريني، حيث كانت تصل ساعات العبور الى ثلاث ساعة والان خفضنا هذه المدة الى أقل من ساعة واحيانا الى 30 دقيقة في وقت الذروة.

استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة، اليوم الأحد، السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضي.

 

وأوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية، أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

 

وأضافت الجوازات أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، كما أنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة.


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سياحية جوازات جسر الملك فهد تأشيرة اليوم 1200

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