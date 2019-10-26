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عاجل.. استقالة أول نائب عراقي على خلفية الاحتجاجات الشعبية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:15 م
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النائب العراقي مزاحم التميمي
النائب العراقي مزاحم التميمي
وكالات
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن النائب في البرلمان العراقي، مزاحم التميمي، قدم استقالته، على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

احتجاجات العراق

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.

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نائب عراقي عراقي العراق الاحتجاجات الشعبية احتجاجات العراق

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