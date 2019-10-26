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تعرف على هدية المتسابق على الشريفي لأحلام

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:21 م
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علي الشريفي
علي الشريفي
هبة أحمد
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أهدى المتسابق علي الشريفي الفنانة الإماراتية أحلام هدية فريدة لها، فى محاولة منه لإظهار مدى حبه لها، وذلك من خلال كواليس حلقة المواجهة من برنامج "ذا فويس".

وكانت الهدية عبارة عن كلمة "مقهورين" مصنوعة من الذهب وهي الكلمة التي ترددها دائما منذ مشاركتها فى الموسم الماضي من برنامج The Voice، وأصبح تتردد على ألسنة كل المتدربين تقليدا لها، وفى محاولة منهم لإظهار حبهم لها.


وفى سياق آخر، استغنت أحلام عن ثلاثة متسابقين من فريقها قبل مرحلة المواجهة وهم أحمد رجب، ومحمد منصوري، السيد رزق.


وشهد البرنامج استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

"ذا فويس"، أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، والموسم الأول من المسابقة انطلق في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.
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