حمو بيكا لـ هاني شاكر: "أعتبرني أخوك الصغير وآسف.. واللي هتحكم بيه أنا راضي"

قال حمو بيكا، مطرب المهرجات الشعبية إنه أقام حفلات في الإمارات وشهدت جمهور كبير، مشيرا إلى أن الشعب الشقيق رحب به في بلاده.



وأضاف "بيكا"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: " أنا في الإمارات أعرف الشيخة ام زايد وهي اللي عملت ليه حفلتين في دبي وابوظبي"، معربا عن سعادته بهذا الاستقبال؛ الذي أكد أنه نجم من مصر.



ووجه مطرب المهرجانات الشعبية رسالة اعتذار لأمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلًا:” أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي اني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه”.