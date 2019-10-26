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الأرصاد: "لا نتلقى أي توجيهات من الدولة" (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:40 م
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الدكتور إبراهيم عطا
الدكتور إبراهيم عطا
أمنية فوزي
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أكد الدكتور إبراهيم عطا، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن ما شهدناه في الأيام السابقة من سوء للأحوال الجوية كان مخنفضًا جويًا، وليس إعصارًا، "معلقًا: "أقسم بالله العظيم ما بيجيلنا أي توجيهات من الدولة"، مؤكدًا أن هيئة الأرصاد الجوية مستقلة تمامًا عن السياسة.

وأوضح "عطا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن الأعاصير لا تتكون إلا على المحيطات المفتوحة الكبيرة مثل ما يحدث في أمريكا في غرب الأطلنطي، ولكن ما يوجد في مصر بحار مغلقة، ولا يمكن أن يتكون عليها أي أعاصير.

ولفت إلى أن الموجة التي حدثت في الأيام الماضية حدثت بنفس الشدة وأكثر في عام 2015، وستتكرر؛ لأنها من سمات فصل الخريف.

وأشاف أن تصرف الدولة مع الأمطار التي تعرضت لها مصر كان مناسبًا، وأن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعطيل الدراسة كان حكيمًا.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور إبراهيم عطا اخر اخبار الطقس Egypt weather

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