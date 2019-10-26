الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً في مواقع مهمة لـ"الحوثيين" غرب تعز





تقدمت قوات الجيش اليمني ميدانيا، اليوم السبت، في عدة مواقع مهمة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين الإرهابية، بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، جنوبي غرب اليمن.





وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن عناصر الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على ميليشيات الحوثي المتمركزة في بعض قرى عزلة الأشروح، ودارت معارك عنيفة على أعتاب قرية القوز وقرية المدافن تمكن خلالها الجيش من إحكام السيطرة على قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي.





كما أضاف البيان أن محاولات التقدم لا تزال مستمرة باتجاه قرية القاعدة، وسط استهداف مدفعي لتعزيزات الميليشيات القادمة من مناطق الطوير والعيار.





وأكد الجيش اليمني على أن عددا من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا خلال المواجهات ما بين قتيل وجريح.





القوات المسلحة اليمنية هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا. تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.